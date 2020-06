Vitesse is de volgende Nederlandse profclub van wie de spelers, technische staf en directie voorlopig een deel van het salaris inleveren. Zij hopen de club op die manier financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Vitesse doet geen mededelingen over de hoogte van het bedrag en hoe lang dit het geval is. De Arnhemmers kunnen wel een financiële meevaller gebruiken omdat ze onlangs de rechtszaak verloren die ze hadden aangespannen tegen de eigenaar van het GelreDome vanwege het niet verlagen van de stadionhuur in de voetballoze maanden.

"Het is bekend dat we als club hard geraakt worden door deze crisis. Afhankelijk van wanneer we weer met publiek kunnen gaan voetballen, wordt de inkomstenderving op miljoenen euro's geraamd. Ik begrijp dat het verzoek om een tijdelijke salarisverlaging verre van alledaags is", zegt algemeen directeur Pascal van Wijk.

"Maar in deze bijzondere tijden wordt van iedereen gevraagd om de schouders eronder te zetten. Zij aan zij moeten we deze crisis doorkomen. Het doet mij daarom deugd dat we naast de afspraken met de directie ook overeenstemming hebben bereikt met spelers en de technische staf van de A-selectie. Het begrip en de loyaliteit is enorm."

Vitesse volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die vorige maand een pakket met noodmaatregelen samenstelden. In dat plan leveren spelers en trainers met een brutojaarsalaris van 25.000 euro 2,5 procent in. Voor de hogere salarissen loopt dit op tot maximaal 20 procent.

Bijna alle clubs uit de Eredivisie gingen Vitesse al voor wat betreft de salarisverlaging. De ploegen in het betaald voetbal vrezen dat de financiële schade nog verder oploopt omdat er waarschijnlijk ook in een deel van komend seizoen zonder publiek gespeeld moet worden. Volle stadions zijn pas weer mogelijk als er een vaccin is tegen COVID-19.