AFC Bournemouth doet in het restant van dit seizoen geen beroep meer op Ryan Fraser. De 26-jarige Schotse middenvelder is buiten de selectie gezet omdat hij weigert zijn aflopende contract met een maand te verlengen.

De clubs in de Premier League zitten in hun maag met de transfervrije spelers. Zij beschikken over een verbintenis tot 1 juli, maar omdat de competitie nog doorloopt tot het einde van die maand, moeten ze hun vertrek met een maand uitstellen om nog in actie te kunnen komen voor hun ploeg.

Aanvoerder Simon Francis, vicecaptain Andrew Surman, doelman Artur Boruc en verdediger Charlie Daniels verlengden wel hun contract bij Bournemouth met een paar weken, maar dat doet Fraser dus niet omdat hij de tijd wil nemen om zich te oriënteren op een nieuwe club.

Fraser mist daarom de wedstrijden van deze maand tegen Crystal Palace en Wolverhampton Wanderers. De international was sinds zijn komst in 2016 verzekerd van een basisplaats bij Bournemouth. Hij kwam in totaal tot 208 officiële duels en maakte daarin 24 doelpunten.

"De crisis heeft hem in een moeilijke situatie gebracht, maar hij heeft zijn laatste minuten gemaakt voor Bournemouth. Dit zijn de belangrijkste wedstrijden voor de club sinds tijden", zei manager Eddie Howe donderdag op de persconferentie in aanloop naar de confrontatie van zaterdag thuis tegen Palace.

De Premier League werd woensdag hervat met de inhaalwedstrijden Aston Villa-Sheffield United (0-0) en Manchester City-Arsenal (3-0). Er moeten nog negen speelrondes worden afgewerkt. Alle ontmoetingen worden zonder publiek gespeeld.

