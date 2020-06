Marco Asensio wees donderdag met twee handen naar zijn brede glimlach, nadat hij binnen een halve minuut na zijn rentree scoorde. De aanvaller van Real Madrid was bijna een jaar uit de roulatie met een gescheurde kruisband.

"Ik voel me goed en blij, maar er zit ook veel hard werk achter", zei Asensio in een eerste reactie op de Spaanse tv. "Maar het belangrijkste is dat ik nu weer terug ben."

Asensio kwam donderdag in de 74e minuut als invaller in het veld tegen Valencia en schoot 29 seconden later bij zijn eerste balcontact met een volley de 2-0 achter Valencia-doelman Jasper Cillessen. In de slotfase gaf de zoon van een Spaanse vader en een Nederlandse moeder nog de assist bij de prachtige 3-0 van Karim Benzema.

De 24-jarige Asensio scheurde in juli zijn kruisband af, waardoor hij eigenlijk het hele seizoen zou missen. Door het coronavirus is Asensio toch nog fit voor het uitgestelde seizoensslot.

"Ik wilde heel graag mijn rentree maken. Na al die maanden hard werken om te revalideren was ik erg blij dat ik weer op het veld stond, dat ik kon scoren en dat we hebben gewonnen", zei Asensio. "Ik voel me klaar voor de laatste negen wedstrijden."

Benzema passeert Puskás op eeuwige topscorerslijst

Ook Karim Benzema beleefde bij het duel in Estadio Di Stéfano op het trainingscomplex van Real Madrid een hoogtepunt. Door zijn twee treffers passeerde de Fransman de legendarische Ferenc Puskás op de eeuwige topscorerslijst van 'De Koninklijke'. Hij staat nu met 243 doelpunten op de vijfde plaats op de lijst, die wordt aangevoerd door Cristiano Ronaldo.

"Het tweede doelpunt van Benzema was echt geweldig", vond trainer Zinédine Zidane. "Hij schoot 'm keihard binnen, met zijn mindere linkervoet."

"Maar ik ben ook erg blij voor Asensio. Hij heeft erg veel kwaliteiten en hij liet direct zien dat hij weer helemaal terug is", zei Zidane.

Real Madrid speelt nog negen duels in La Liga, waarin het een achterstand van twee punten op FC Barcelona moet zien goed te maken. Vrijdagavond speelt 'Barça' uit tegen Sevilla en zondag gaat Real op bezoek bij Sociedad.

Eeuwige topscorerslijst Real Madrid (alle competities) 1. Cristiano Ronaldo - 450

2. Raúl - 323

3. Alfredo di Stéfano - 308

4. Santillana - 290

5. Karim Benzema - 243

6. Ferenc Puskás - 242

