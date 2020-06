Dynamo Dresden-speler Chris Löwe is donderdag in huilen uitgebarsten tijdens een televisie-interview na afloop van de uitwedstrijd tegen Holstein Kiel. De 31-jarige Duitser liep helemaal leeg toen hij een vraag kreeg over het drukke speelschema.

Dresden speelde tegen Kiel alweer zijn zevende duel in negentien dagen. De club moest een week later dan de andere ploegen beginnen aan de hervatting van de Tweede Bundesliga doordat er in de selectie besmettingen werden geconstateerd met het coronavirus en heeft daardoor nu amper vrijaf.

"Geloof je nu echt dat ze bij de DFL (de organisator van de Bundesliga en Tweede Bundesliga, red.) er ook maar één seconde bij hebben stilgestaan wat bij ons in het hoofd omgaat? Ze geven er geen moer om", zei Löwe, die daarna zijn stem verhief en zijn tranen niet in bedwang kon houden.

"Uiteindelijk betalen wij de prijs voor deze schijtzooi. We werken ons om de drie dagen volledig uit de naad en de mensen bij de DFL zitten in hun bureaustoelen ter waarde van vijfduizend euro en nemen doodleuk besluiten over ons. Het is te belachelijk voor woorden."

Trainer heeft begrip voor reactie Löwe

Dresden-trainer Markus Kauczinski kon wel begrip opbrengen voor de reactie van Löwe. "Het is niet gek dat de emoties nu de overhand nemen bij de jongens. Men ziet dat we op dit moment gewoon niet meer kunnen", vertelde hij zonder zelf ook uit te halen naar de DFL.

Dresden stevent af op degradatie uit de Tweede Bundesliga. De geelzwarte formatie staat met nog twee speelrondes voor de boeg op de laatste plaats met vijf punten achterstand op nummer zestien Karlsruher, een plek die recht geeft op het spelen van een play-off.

Bovenin is het razend spannend in de Tweede Bundesliga. Arminia Bielefeld is al kampioen en daarmee verzekerd van promotie naar de Bundesliga, maar daarachter strijden VfB Stuttgart, Hamburger SV en Heidenheim voor het tweede rechtstreekse ticket voor het hoogste niveau.