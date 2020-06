Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos heeft donderdag Juan Carlos Unzué een hart onder de riem gestoken. De voormalig doelman, keeperstrainer en assistent-coach van FC Barcelona maakte bekend dat hij aan de ongeneeslijke spierziekte ALS lijdt.

De 53-jarige Unzué maakte dat slechte nieuws donderdag bekend tijdens een persconferentie in Camp Nou, het stadion van FC Barcelona. Naast hem zat Luis Enrique, de trainer onder wie Unzué tussen 2014 en 2017 assistent was.

Ook diverse spelers van FC Barcelona waren bij de persconferentie aanwezig, net als Unzué's broer Eusebio, die directeur is van wielerploeg Movistar.

Zelfs bij aartsrivaal Real Madrid greep het nieuws over de gezondheid van Unzué aan. Aanvoerder Ramos droeg voor het duel met Valencia een shirt met de tekst "Veel sterkte Unzué, we zijn bij je".

Unzué hoopt op meer geld voor onderzoek naar ALS-medicijn

Vorig jaar overleed voormalig Oranje-international Fernando Ricksen na een lang ziekbed op 43-jarige leeftijd aan ALS, waar nog geen medicijn voor bestaat.

Unzué heeft twee redenen om met zijn ziekte de publiciteit te zoeken. "De eerste is persoonlijk. Ik geef er de voorkeur aan dat al mijn vrienden, kennissen en bekenden weten wat er aan de hand is."

"En de tweede reden is dat ik de afgelopen maanden heb kunnen zien hoe patiënten aan deze ziekte lijden. Het is moeilijk om waardig met ALS te leven en er is niet genoeg geld om onderzoek te doen."

Unzué was na zijn vertrek bij Barcelona in 2017 hoofdtrainer van Celta de Vigo en Girona, waar hij begin dit seizoen werd ontslagen wegens teleurstellende resultaten.

De Spanjaard zal vanwege zijn ziekte geen nieuwe baan meer aannemen. "Ik heb voor een kleine club getekend, de club van de ALS-patiënten. Helaas heb ik veel medespelers. We zijn met ongeveer 4.000 en elke dag komen er weer een paar bij. Helaas raken we ook elke dag enkele spelers kwijt."

"Ik hoop mijn team te kunnen helpen. Hopelijk komt er meer geld beschikbaar, zodat er nog meer onderzoek naar een medicijn gedaan kan worden."

Unzué in 2015 als assistent van Luis Enrique bij FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)