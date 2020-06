In Brazilië, het land waar momenteel dagelijks de meeste coronaslachtoffers vallen, is donderdagavond (lokale tijd) de competitie hervat. Niet alle clubs zijn daar gelukkig mee, Fluminense en Botafogo stapten zelfs naar de rechter om de herstart uit te stellen.

De twee clubs uit Rio de Janeiro kregen ongelijk van de rechter, maar dreigen desondanks niet te gaan spelen. Dat kan tot zware straffen leiden, mogelijk zelfs degradatie.

In het lege Maracanã-stadion werd donderdag met Bangu en Flamengo (0-3) het eerste duel in coronatijd gespeeld, een wedstrijd in het staatskampioenschap van Rio de Janeiro. De meeste andere staatskampioenschappen, die doorgaans gespeeld worden tussen januari en april voordat de nationale competitie van start gaat, worden nog niet hervat.

Brazilië is na de Verenigde Staten het land met de meeste dodelijke slachtoffers van COVID-19. Donderdag stierven er 1.238 mensen, waardoor het totale dodental opliep naar 47.748.

Enkele fans van Botafogo protesteerden donderdag bij het Maracanã-stadion met spandoeken tegen de herstart en tegen president Jair Bolsonaro. De rechts-populistische politicus krijgt veel kritiek in eigen land vanwege zijn aanvankelijk lakse houding ten opzichte van het virus.

'Respectloos om in Maracanã te spelen'

Mário Bittencourt, voorzitter van Fluminense, sprak zich in de Braziliaanse media uit tegen de hervatting van de competitie. Pal naast het Maracanã-stadion is een groot noodhospitaal opgezet om coronapatiënten te behandelen.

"Er zouden nu geen wedstrijden georganiseerd moeten worden in het Maracanã. Dat is respectloos, zo vlak naast het ziekenhuis", vindt Bittencourt.

Fluminense plaatste donderdag nog een oproep om pas in juli weer te gaan spelen. De club hoopt dat het coronavirus dan wel enigszins onder controle is en wil de spelers meer tijd geven om te kunnen trainen en zo blessures voorkomen.