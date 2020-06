Real Madrid heeft donderdagavond ook zijn tweede wedstrijd sinds de hervatting van La Liga gewonnen. 'De Koninklijke' was op eigen veld mede dankzij een doelpunt van Marco Asensio, die na een zware blessure zijn rentree maakte, met 3-0 te sterk voor Valencia.

In de openingsfase hield Jasper Cillessen Valencia met enkele fraaie reddingen op de been. Aan de andere kant raakte Rodrigo eerst de paal, maar kwam in de 21e minuut wel tot scoren. De treffer van Valencia werd na tussenkomst van de VAR echter afgekeurd vanwege buitenspel van Maxi Gómez, die de steekpass van Carlos Soler toucheerde.

Ook daarna voorkwam Cillessen lange tijd een achterstand voor zijn ploeg, maar na iets meer dan een uur werd hij toch gepasseerd. Karim Benzema schoot op aangeven van Eden Hazard binnen. Een kwartier later maakte Asensio zijn rentree na een gescheurde kruisband, die hij in juli vorig jaar opliep.

Bij zijn eerste balcontact was het meteen raak voor Asensio. Hij tikte binnen na een voorzet vanaf links van Ferland Mendy. In de slotfase gaf Asensio ook nog de assist op Benzema, die op schitterende wijze de eindstand bepaalde. De Fransman wipte de bal omhoog en schoot hard raak in de kruising.

Bovendien maakte Benzema zijn 243 treffer in dienst van Real, waarmee hij Ferenc Puskás passeerde op de eeuwige topscorerslijst van de Madrileense club. Valencia eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor invaller Lee Kang-in, die meerdere malen tegen de benen van Sergio Ramos aantrapte.

Door de overwinning blijft nummer twee Real in het spoor van koploper FC Barcelona, dat dinsdag met 2-0 van Leganés won. De ploeg van coach Zinédine Zidane heeft twee punten achterstand op de aartsrivaal. Valencia bezet de achtste plaats.