AZ is donderdag niet komen opdagen bij de algemene ledenvergadering van de KNVB. Alle clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie waren uitgenodigd, maar de Alkmaarse club liet als enige verstek gaan.

Het is onduidelijk waarom AZ afwezig was bij de vergadering. "Dat zou je aan AZ moeten vragen. Ik heb geen idee", liet KNVB-directeur Eric Gudde weten aan de NOS.

Alle andere clubs waren in Zeist wel vertegenwoordigd door de algemeen directeur of een ander directielid. AZ had zich ook niet aangemeld voor de vergadering. Naar verluidt kon algemeen directeur Robert Eenhoorn niet aanwezig zijn.

De afwezigheid van AZ is opmerkelijk, aangezien de club na het voortijdig beëindigen van het Eredivisie-seizoen niet akkoord ging met de manier waarop de KNVB de Europese tickets had verdeeld. De ploeg van coach Arne Slot had evenveel punten als koploper Ajax, maar een minder doelsaldo.

AZ won wel twee keer van Ajax, maar de Amsterdammers kregen het ticket voor de groepsfase van de Champions League. De Alkmaarders moesten als nummer twee genoegen nemen met deelname aan de voorrondes van het Europese miljoenenbal.

UEFA kijkt begin augustus nogmaals naar protest AZ

Eind vorige maand werd duidelijk dat AZ vergeefs naar de UEFA was gestapt om toch een ticket voor de groepsfase van de Champions League te krijgen. De Europese voetbalbond gaf woensdag aan zich op 3 augustus nog een keer te buigen over het protest van de Noord-Hollandse club, maar benadrukte wel dat de KNVB juist heeft gehandeld bij de verdeling van de Europese tickets.

Ook heeft AZ samen met Ajax, PSV en Feyenoord meegedacht over het solidariteitsfonds, waarover de clubs in de ledenvergadering een akkoord bereikten. Daarmee worden de clubs in financiële nood geholpen door de rijkere clubs. Gezamenlijk stoppen de clubs die dit seizoen Europees voetbal hebben gehaald en de KNVB minimaal 4 miljoen euro en maximaal 8,1 miljoen euro in het fonds.