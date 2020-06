De clubs die dit seizoen Europees voetbal hebben gehaald in de Eredivisie en de KNVB stoppen gezamenlijk minimaal 4 miljoen euro en maximaal 8,1 miljoen euro in een solidariteitsfonds voor de ploegen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

Het bedrag wordt voor de clubs in de Eredivisie verdeeld door de Eredivisie CV (69 procent) en voor de clubs in de Keuken Kampioen Divisie door de Coöperatie Eerste Divisie (31 procent). De algemene vergadering betaald voetbal stemde donderdag in met dit solidariteitsfonds en de verdeling daarvan.

Buiten die miljoenen is er al geld uitgekeerd aan de teams die zich benadeeld voelden door het voortijdig staken van de competities vanwege de coronacrisis. Het gaat om SC Cambuur (425.000 euro), De Graafschap (375.000 euro), NAC Breda (50.000 euro), FC Volendam (50.000 euro) en FC Utrecht (600.000 euro).

Cambuur en De Graafschap stevenden op het moment dat er niet meer kon worden gevoetbald af op promotie naar de Eredivisie, NAC en Volendam konden dat nog bewerkstelligen via de play-offs en FC Utrecht greep naast Europees voetbal doordat de bekerfinale tegen Feyenoord werd afgelast.

Ajax (waarschijnlijk groepsfase Champions League), AZ (voorronde Champions League), Feyenoord (groepsfase Europa League), PSV en Willem II (beide voorronde Europa League) kregen van de KNVB de Europese tickets, maar stoppen een deel van de Europese premies in het solidariteitsfonds.

De KNVB doet geen mededelingen over hoeveel Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II precies storten, maar naar verluidt staat Ajax 3 miljoen euro af en AZ, Feyenoord en PSV ieder 500.000 euro. Dat is wel enkel het geval als de groepsfase van de Champions League of Europa League wordt gehaald.