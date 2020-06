SC Cambuur is donderdag akkoord gegaan met de financiële tegemoetkoming van de KNVB vanwege het voortijdig beëindigen van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De Friese club krijgt een vergoeding van 425.000 euro.

Een meerderheid van de clubs stemde bij de algemene ledenvergadering van de KNVB in om Cambuur, De Graafschap, FC Utrecht, NAC Breda en FC Volendam een tegemoetkoming te geven. Daarbij werd wel als voorwaarde gesteld dat deze clubs geen nieuwe juridische stappen meer nemen tegen het besluit van de voetbalbond.

"Dit is voor ons zeker geen reden tot vreugde en het is met een bloedend voetbalhart dat we akkoord zijn gegaan met deze tegemoetkoming", zegt algemeen directeur Ard de Graaf op de website van Cambuur. "Het gevoel van onrecht is nog steeds groot, maar het is niet in het belang van het Nederlandse voetbal en ook niet in het belang van onze club om door te blijven vechten als het perspectief juridisch gezien ongewis is."

"Dat zou onverantwoord zijn en daarmee zouden we het voortbestaan van onze club op het spel zetten. Daarbij moeten ook wij door de coronacrisis zien te komen. Hoe moeilijk ook, we zullen de knop moeten omzetten en ons met z'n allen vol moeten richten op sportieve revanche."

Cambuur ving al bot bij rechter

Cambuur en De Graafschap hadden zich ruim een week geleden al neergelegd bij het besluit van de KNVB om geen promotie naar de Eredivisie toe te passen. De rechtbank in Utrecht stelde de twee clubs, die van mening waren dat ze op basis van de stand in de Keuken Kampioen Divisie recht hadden op promotie, vorige maand in het ongelijk. Cambuur en De Graafschap besloten vervolgens niet in hoger beroep te gaan.

Op het moment dat de Keuken Kampioen Divisie vanwege de coronacrisis werd stilgelegd, ging Cambuur aan kop. De ploeg uit Leeuwarden had met nog negen speelrondes voor de boeg vier punten voorsprong op nummer twee De Graafschap en elf punten voorsprong op nummer drie FC Volendam. De bovenste twee ploegen zouden aan het einde van het seizoen rechtstreeks promoveren naar de Eredivisie.