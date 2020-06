FC Utrecht ziet ervan af om naar het internationale sporttribunaal CAS te stappen vanwege het afgelasten van de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. De Domstedelingen voelden zich benadeeld door het besluit van de KNVB om de eindstrijd te schrappen vanwege de coronacrisis.

FC Utrecht reageert daarmee op uitspraken van de UEFA, die woensdag aangaf op 3 augustus naar de protesten van FC Utrecht en AZ te kijken. Wel benadrukte de Europese voetbalbond nogmaals dat de KNVB juist heeft gehandeld bij het verdelen van de Europese tickets toen het Eredivisie-seizoen moest worden beëindigd.

"Als de UEFA met een positief oordeel komt, is er eigenlijk geen tijd meer om alles voor te bereiden richting kwalificatierondes (voor de Europa League, red.) die eind augustus starten", zegt algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht donderdag in een video op de website van zijn club.

"En als ze het besluit van de KNVB bevestigen, zouden wij dat moeten gaan aanvechten bij het CAS", vervolgt hij. "Dat is een jarenlang proces, dus eigenlijk kunnen we concluderen dat die bekerfinale niet meer gaat plaatsvinden."

FC Utrecht krijgt 600.000 euro compensatie

Wel krijgt FC Utrecht een bedrag van 600.000 euro ter compensatie van het voortijdig beëindigen van het Eredivisie-seizoen. Dat voorstel werd donderdag goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van de KNVB.

"We willen de clubs daar hartelijk voor bedanken en voelen ons ergens ook wel erkend", aldus Van Es. "Het is geen compensatie, want om heel eerlijk te zijn valt het niet te compenseren dat de bekerfinale niet plaatsvindt. Maar het is wel fijn dat de clubs ons dit willen geven."

FC Utrecht stond zesde toen het seizoen door de coronacrisis moest worden beëindigd. Op dat moment was de achterstand op nummer vijf Willem II slechts drie punten, was het doelsaldo van Utrecht beter en had de ploeg van trainer John van den Brom een duel minder gespeeld. Willem II mag echter naar de voorronde van de Europa League.

Ook kon FC Utrecht via een overwinning in de bekerfinale in De Kuip een Europees ticket bemachtigen. Door niet naar het CAS te stappen vanwege het afgelasten van de eindstrijd, is dat nu dus ook niet meer mogelijk.