Ron Jans gaat vol goede moed aan de slag bij FC Twente. De trainer heeft vooral veel zin in de uitdaging die hem te wachten staat en ziet zijn klus in Enschede niet als een kans op eerherstel na een teleurstellende tijd in de Verenigde Staten.

De periode van Jans als trainer van FC Cincinnati kwam in februari abrupt ten einde. De Zwollenaar werd beschuldigd van racisme en moest in zijn debuutseizoen vertrekken.

"Het was een geweldige periode met een heel vervelende laatste week", zei de 61-jarige Jans donderdag bij zijn presentatie in de Grolsch Veste. "Ik ben daar wat onhandig geweest. Eerherstel? Daar ben ik echt niet op uit."

De nieuwe FC Twente-trainer heeft de gebeurtenissen in de VS achter zich gelaten. "Ik kwam op 23 februari terug uit Amerika en toen dacht ik: nu heb ik mooi even de tijd om dat een plek te geven. Dat is heel goed gelukt."

Het enthousiasme spatte ervan af bij Ron Jan tijdens zijn presentatie in Enschede. (Foto: Pro Shots)

'Situatie bij Twente veel erger dan ik dacht'

Jans had de hoop op een Nederlandse club vanwege de coronacrisis eigenlijk al opgegeven, tot hij vorige week werd gebeld door FC Twentes nieuwe technisch directeur Jan Streuer.

"We hebben vrijdag vier uur lang gesproken en dat maandag nog een keer overgedaan. De situatie bij Twente is nog veel erger dan ik dacht", schetst Jans de inhoud van de gesprekken met Streuer.

"Er is nauwelijks een selectie, er is op Sander Boschker na geen staf en er is de laatste jaren veel onrust. Maar hoe moeilijk het ook is, we gaan het gewoon doen en vliegen er gewoon in. We zijn al aan de slag. Ik sta te popelen."

Over doelstellingen wilde Jans, die zeer waarschijnlijk Andries Ulderink meeneemt als assistent, niet praten. "Dat kan ook niet, want ik weet nog niet hoe de selectie eruitziet. Wat ik wél weet, is dat hier heel veel te winnen valt."