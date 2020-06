De UEFA adviseert de nationale bonden om uiterlijk 5 oktober aan te houden als laatste dag van de transferperiode. Een dag later, op 6 oktober, is het laatste moment om spelers in te schrijven voor het nieuwe Europese seizoen.

Normaal gesproken ligt de deadline van de zomerse transferperiode in de meeste landen op 1 september, maar door de coronacrisis is dat dit jaar uiteraard anders.

De hoofdtoernooien van de Champions League en Europa League beginnen pas op 20, 21 en 22 oktober en dat geeft ruimte om de transferperiode veel langer te laten doorlopen. Het is aan de bonden of zij ook gehoor geven aan het advies van de UEFA.

Het huidige Europese seizoen wordt in augustus afgerond met een eindtoernooi voor de Champions League in Portugal en voor de Europa League in Duitsland, zo maakte de UEFA woensdag al bekend. De voorrondes voor het Europese seizoen 2020/2021 beginnen ook al die maand.

Begin deze maand meldde de KNVB dat de transferperiode in Nederland wordt opgedeeld in twee periodes. De eerste periode duurt van 1 tot en met 21 juli en het moment van de tweede periode werd nog in het midden gelaten. De KNVB zei toen alleen dat de periode moet samenvallen met die in de meeste Europese landen.

Het lijkt er daardoor op dat de bond gehoor zal geven aan het advies van de UEFA, waardoor Eredivisie-clubs tot en met 5 oktober spelers kunnen kopen.