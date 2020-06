Chelsea heeft donderdag de komst van Timo Werner aangekondigd. De spits van RB Leipzig is de tweede grote zomeraankoop van 'The Blues', die eerder Ajacied Hakim Ziyech vastlegden.

Naar verluidt betaalt Chelsea rond de 55 miljoen euro voor de 24-jarige Werner, die een meerjarig contract tekent op Stamford Bridge. Voor Ziyech werd al 45 miljoen euro neergelegd.

Werner maakt het Bundesliga-seizoen af bij Leipzig en meldt zich in juli bij Chelsea, wat opvallend genoeg betekent dat hij niet meer in de Champions League speelt namens zijn Duitse werkgever. Het toernooi wordt namelijk in augustus pas afgemaakt.

In de afgelopen seizoenen maakte Werner veel indruk in het shirt van Leipzig. De spits werd in 2016 overgenomen van VfB Stuttgart en kwam sindsdien tot 157 officiële duels, 93 doelpunten en veertig assists.

De 29-voudig international van Duitsland werd al langer in verband gebracht met een overstap naar Chelsea, dat naar verluidt de aanstaande kampioen Liverpool aftroeft in de strijd om zijn handtekening.

Mogelijk blijft het voor Chelsea niet bij de komst van Werner en Ziyech. De Engelse topclub wordt de laatste weken steeds vaker gelinkt aan Bayer Leverkusen-sterspeler Kai Havertz.