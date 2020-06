Frenkie de Jong moet vrijdag het belangrijke competitieduel van FC Barcelona met Sevilla missen. De Oranje-international ontbreekt wegens een kuitblessure.

De 23-jarige De Jong werkte donderdagochtend een individueel programma af, waarna duidelijk werd dat hij niet tot de wedstrijdselectie behoort. Onduidelijk is of zijn blessure hem meer duels gaat kosten.

De Jong had al langer lichte klachten. Hij liet zich zaterdag tegen Real Mallorca uit voorzorg wisselen en bleef drie dagen later tegen Leganés voor het eerst dit seizoen de hele wedstrijd op de bank.

De topper in en tegen Sevilla wordt voor koploper Barcelona een belangrijke horde in de Spaanse titelstrijd. Sevilla is - weliswaar op gepaste afstand - de nummer drie van La Liga.

In de resterende negen speelrondes maakt Barcelona met rivaal Real Madrid uit wie er kampioen wordt. Het gat is vijf punten, maar Real heeft een wedstrijd minder gespeeld en komt donderdagavond om 22.00 uur in actie tegen Valencia.

Top vijf La Liga 1. FC Barcelona 29-64 (69-31)

2. Real Madrid 28-59 (52-30)

3. Sevilla 29-51 (42-30)

4. Atlético Madrid 29-49 (37-22)

5. Real Sociedad 28-47 (46-34)

