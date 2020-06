Bij de hervatting van de Premier League werd woensdag aandacht geschonken aan de strijd tegen racisme. Zowel de spelers van Aston Villa-Sheffield United als die van Manchester City-Arsenal knielden tijdens de eerste tien seconden van de wedstrijd. Ook stonden er geen namen, maar 'Black Lives Matter' op de achterkant van hun shirts.

"Het is een enorme stap voor de Premier League om zoiets toe te staan. Het laat zien dat we op de goede weg zijn. Stapje voor stapje zien we verandering", zei Manchester City-aanvaller Raheem Sterling.

Zijn trainer Josep Guardiola stond volledig achter de acties. "Ik schaam me voor wat zwarte mensen vierhonderd jaar lang is aangedaan door witte mensen", zei de Spanjaard.

"Het zijn mooie gebaren, maar we moeten het omzetten in daden. Het probleem zal niet in een paar dagen opgelost zijn, maar we moeten er alles aan doen en ons ervan bewust zijn dat dit in de 21e eeuw niet meer kan."

50 Premier League-spelers knielen bij aanvang van wedstrijd

Villa en Sheffield trots op actie

Aston Villa-Sheffield United was het eerste Premier League-duel sinds het begin van de coronacrisis. De spelers, stafleden en de arbitrage zetten de toon door te knielen bij het begin van de wedstrijd.

"We zijn trots op de actie van beide clubs. We hopen een sterke boodschap van eenheid uit te zenden en hopen dat dit de voetbalwereld verenigt. We staan allemaal volledig achter deze actie", meldden beide clubs in een verklaring.

In de afgelopen weken plaatsten verschillende Engelse clubs al foto's op sociale media van knielende spelers op het trainingsveld. In 2016 gebruikte de American footballspeler Colin Kaepernick hetzelfde gebaar en andere sporters volgden zijn voorbeeld.

Onlangs werd ook in de Bundesliga al massaal stilgestaan bij de Black Lives Matter-discussie. Ook daar knielden de spelers onlangs voor aanvang van de wedstrijd.

Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang stak tijdens het knielen zijn vuist in de lucht. (Foto: Pro Shots)

