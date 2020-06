Het doet Gennaro Gattuso veel dat hij woensdag met Napoli ten koste van Juventus de Coppa Italia won. De trainer van de club uit Napels verloor onlangs zijn 37-jarige zus en dat maakte hem emotioneel.

"Je denkt altijd als eerste aan je familie en dan is het moeilijk als er bepaalde dingen gebeuren. Het overlijden van mijn zus zal ik nooit verwerken", zei Gattuso na het duel in Rome.

"Maar het leven en vooral het voetbal heeft me zoveel meer gegeven dan andersom. Het heeft me een man gemaakt. Ik geloof erin dat er een voetbalgod is. Je oogst uiteindelijk wat je zaait."

De finale tussen Napoli en Juventus eindigde in 0-0, waarna de ploeg uit Napels de strafschoppen beter nam. Het betekent voor de 42-jarige Gattuso zijn eerste prijs als trainer.

"Het is nu onze plicht om in de laatste twaalf competitiewedstrijden alles te geven en te proberen Champions League-voetbal te halen. Het gat naar de top vier is fors, maar we mogen niet opgeven."

Gennaro Gattuso met de Coppa Italia, zijn eerste prijs als trainer. (Foto: Pro Shots)

Sarri merkt gevolgen van coronapauze

Juventus-coach Maurizio Sarri was vanzelfsprekend teleurgesteld. "We waren niet geniaal genoeg om gevaarlijk te worden. Dan wordt het een moeilijk verhaal", aldus de 61-jarige Italiaan, die denkt dat de coronacrisis impact heeft.

"Normaal vinden mijn spelers oplossingen, maar dit keer niet. We hebben nu twee keer achter elkaar met 0-0 gelijkgespeeld en dat is denk ik kenmerkend voor deze fysiek zware periode."

De Serie A wordt zaterdag na maanden hervat met de wedstrijden Torino-Parma en Hellas Verona-Cagliari. Juventus komt maandag pas in actie en Napoli speelt op dinsdag.

Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo hadden een basisplaats bij Juventus, maar konden hun ploeg niet aan de bekerwinst helpen. (Foto: Pro Shots)

