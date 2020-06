Sheffield United-manager Chris Wilder snapt er helemaal niets van dat zijn ploeg woensdag geen doelpunt kreeg toegekend tegen Aston Villa. Bij een moment vlak voor rust leek de bal duidelijk over de doellijn, maar door falende doellijntechnologie werd de treffer niet gegeven.

Bij een vrije trap werd de bal gevangen door Aston Villa-keeper Ørjan Nyland, die vervolgens door ploeggenoot Keinan Davis het doel in werd geduwd. Het werd echter niet geregistreerd door het Hawk-Eye-systeem, waardoor de scheidsrechter geen melding op zijn horloge kreeg. De VAR besloot niet in te grijpen.

"De keeper stond zo ongeveer op de tribune achter het doel toen hij de bal vast had. Liefst zeven camera's hebben dat niet vastgelegd in wat de meest technologische competitie ter wereld moet zijn", aldus Wilder.

"We kunnen alles vanuit iedere hoek vastleggen, maar dit doelpunt werd niet toegekend. Eerder dit seizoen stond John Lundstram namens ons met zijn grote teen buitenspel en heb ik in de stromende regen tien minuten staan wachten op een beslissing."

De Sheffield-coach vindt het bizar dat de VAR niet ingreep. "Ik begrijp niet waarom ik nu in Birmingham niet tien minuten zou kunnen wachten. De verklaring die naar buiten is gekomen, is ongekend en ongelooflijk."

Hawk-Eye spreekt van unieke fout

In de verklaring van Hawk-Eye Innovations, dat de doellijntechnologie verzorgt, werd woensdagavond gesteld dat het om een unieke fout gaat. De zeven camera's op de doellijn werden volgens het systeem allemaal geblokkeerd door de spelers die in de doelmond stonden.

Het is de eerste keer dat de doellijntechnologie overduidelijk niet werkt in een grote competitie. In 2018 werd in Frankrijk wel besloten om te stoppen met het systeem na een serie vermeende haperingen.

Mede door de haperende Hawk-Eye en de beslissing van de VAR bleef het 0-0 bij Aston Villa-Sheffield United, de eerste wedstrijd in de Premier League sinds de coronacrisis.

