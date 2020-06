Manchester City heeft woensdagavond zijn eerste Premier League-duel sinds maart eenvoudig gewonnen. De ploeg van manager Josep Guardiola was in het voor publiek gesloten Etihad Stadium met 3-0 te sterk voor Arsenal, dat meerdere spelers geblesseerd zag uitvallen.

Raheem Sterling opende in de blessuretijd van de eerste helft de score in Manchester en Kevin de Bruyne gooide het duel zes minuten na rust op slot door een strafschop te benutten. Arsenal speelde vanaf dat moment met tien man door een rode kaart voor David Luiz en incasseerde in blessuretijd ook de derde treffer, die op naam kwam van Phil Foden.

Aan het einde van de wedstrijd lag het spel nog lange tijd stil, nadat Manchester City-doelman Ederson bij het uitkomen hard in botsing kwam met ploeggenoot Eric García. De zwaar aangeslagen verdediger werd na een minutenlange behandeling op het veld op een brancard weggedragen.

Door de ruime zege van Manchester City kan koploper Liverpool komend weekend nog geen kampioen worden. 'The Reds', die zondag op bezoek gaan bij stadgenoot Everton, hebben met nog negen speelronden te gaan 22 punten meer dan 'The Citizens'. Arsenal blijft met veertig punten op de negende plek steken.

Manchester City-Arsenal was de tweede wedstrijd sinds de hervatting van de Premier League, die in maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. Eerder op woensdag speelden Aston Villa en Sheffield United doelpuntloos gelijk in een duel dat werd overschaduwd door haperende doellijntechnologie.

Een supporter van Arsenal ziet thuis lijdzaam toe hoe David Luiz een strafschop veroorzaakt en een rode kaart incasseert. (Foto: Pro Shots)

Invaller David Luiz speelt negatieve hoofdrol

Arsenal kende al een moeizaam begin in het Etihad Stadium, waar twee spelers in het eerste half uur uitvielen. Granit Xhaka werd in de achtste minuut op een brancard van het veld gedragen en een kwartier later moest Pablo Marí zich laten wisselen voor Luiz.

Uitgerekend invaller Luiz was in de blessuretijd van de eerste helft verantwoordelijk voor de 1-0. De 33-jarige Braziliaan raakte een bal volledig verkeerd, waardoor Sterling vanaf de zijkant richting doel kon lopen. De aanvaller schoot vervolgens hard raak in de verre hoek.

In de 51e minuut was Luiz ook verantwoordelijk voor de 2-0. De verdediger hield de uitgebroken Riyad Mahrez duidelijk vast in het strafschopgebied en kreeg een directe rode kaart van scheidsrechter Anthony Taylor. De Bruyne schoot de daaropvolgende penalty feilloos binnen.

De wedstrijd was daarmee gespeeld, al ging City nog op zoek naar meer doelpunten. Doelman Bernd Leno behoedde Arsenal aanvankelijk voor een grotere nederlaag, maar in de blessuretijd - die door het incident met García liefst elf minuten bedroeg - schoot Foden na een fraaie aanval alsnog de 3-0 binnen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League