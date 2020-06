UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin is blij met de manier waarop veel bekende voetballers zich uiten in de strijd tegen racisme. Hij vindt dat de Europese voetbalbond daarin tekort is geschoten.

"We weten dat de kracht van voetbal enorm is, dus we moeten die gebruiken voor goede berichten", zei Ceferin woensdag aan het begin van de persconferentie waarin de UEFA onder meer bekendmaakte hoe de Champions League en Europa League dit seizoen worden afgemaakt.

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die eind mei door politiegeweld om het leven kwam in de Verenigde Staten, heeft ook in de voetbalwereld geleid tot een storm aan reacties. Veel spelers en clubs grepen dat incident aan om zich uit te spreken tegen racisme.

"Waarschijnlijk waren de campagnes die wij hebben gevoerd onvoldoende. We hebben ons best gedaan, maar ik denk dat we naar het volgende niveau moeten gaan. We weten dat de situatie ernstig is en dat het elke dag serieuzer wordt", aldus een eerlijke Ceferin.

Ceferin roemt Rashford

Ceferin roemde ook Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United zorgde er deze week met een campagne voor dat de Britse regering tijdens de zomervakantie toch doorgaat met het uitdelen van voedselbonnen aan 1,3 miljoen kinderen.

"Voetbal kan echt een belangrijke rol spelen in de samenleving en dat laat dit wel zien. Rashford is een populaire speler en hij heeft daar slim gebruik van gemaakt. Het is een enorme prestatie die veel respect verdient. Veel kinderen hoeven voortaan geen honger meer te lijden."

De protesten tegen racisme blijven ook de komende tijd nog volop doorgaan in de voetbalwereld. Zo verschijnen de spelers in de Premier League deze woensdag en aankomend weekend met de tekst "Black Lives Matter" op het shirt en knielen ze na het eerste fluitsignaal.