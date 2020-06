Eintracht Frankfurt heeft woensdagavond met invaller Bas Dost een kleine overwinning geboekt in de Bundesliga. 'Die Adler' waren op eigen veld met 2-1 te sterk voor Schalke 04.

André Silva opende na een klein half uur uit een snelle counter de score voor Frankfurt, waarna David Abraham vroeg in de tweede helft de voorsprong verdubbelde met een kopbal. Schalke herpakte zich snel en kwam terug in de wedstrijd via een kopbal van Weston McKennie.

Een klein kwartier voor tijd moesten de bezoekers echter met tien man verder door een tweede gele kaart voor Can Bozdogan. Kort daarna kwam Dost in het veld bij Frankfurt, maar hij kon amper gevaar stichten. Jonathan de Guzman bleef op de bank bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning neemt Frankfurt de negende plek op de ranglijst over van Schalke, dat zijn vijfde nederlaag sinds de herstart van de Bundesliga leed. Bovendien boekten 'Die Königsblauen' op 17 januari hun laatste competitiezege.

Later op de avond staan er nog vier wedstrijden op het programma in de Bundesliga. Onder meer Borussia Dortmund en het Bayer Leverkusen van Peter Bosz komen dan in actie.

