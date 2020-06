Peter Bosz heeft woensdagavond met Bayer Leverkusen een belangrijke 3-1-zege op 1. FC Köln geboekt in de Bundesliga. Borussia Dortmund ging op eigen veld met 0-2 onderuit tegen FSV Mainz 05.

Sven Bender bracht Leverkusen met een fraaie intikker al vroeg op voorsprong tegen Köln, waarna Kai Havertz de marge kort voor rust simpel vergrootte. Na een uur bracht Sebastiaan Bornauw de spanning terug via een kopbal, maar in de slotfase zorgde Moussa Diaby met een schot in de verre hoek alsnog voor de beslissing.

Door de zege staat Leverkusen, waar Daley Sinkgraven op de bank bleef, weer vierde, met één punt voorsprong op nummer vijf Borussia Mönchengladbach. De bovenste vier plaatsen in de Bundesliga geven volgend seizoen recht op Champions League-deelname.

Nummer twee Dortmund is al zeker van een Champions League-ticket en liet zich thuis verrassen door Mainz, waar Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste een basisplek hadden. Jonathan Burkardt kopte na ruim een half uur raak en Jean-Philippe Mateta bepaalde de eindstand kort na rust uit een penalty. Dortmund heeft tien punten achterstand op Bayern München, dat dinsdag de achtste landstitel op rij veiligstelde.

Leipzig geeft zege in slotfase weg

RB Leipzig gaf thuis de drie punten uit handen tegen Fortuna Düsseldorf: 2-2. Drie minuten voor tijd leidde de thuisploeg nog met 2-0 dankzij treffers van Kevin Kampl en Timo Werner, maar in de slotfase bezorgden Steven Skrzybski en André Hoffmann de bezoekers toch nog een punt. Leipzig staat derde met drie punten voorsprong op Leverkusen.

1899 Hoffenheim kwam bij FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw een basisplaats had, wel tot winst: 1-3. Moanes Dabour scoorde tweemaal voor 'Hoffe', dat zevende staat. Die plek geeft volgend seizoen recht op deelname aan de kwalificaties voor de Europa League.

Eerder op de avond won Eintracht Frankfurt op eigen veld met 2-1 van Schalke 04. André Silva en David Abraham scoorden namens de thuisploeg, waarbij Bas Dost in de slotfase inviel. Weston McKennie vond het net voor Schalke, waar Can Bozdogan tweemaal geel kreeg. Door de zege neemt Frankfurt de negende plek over van Schalke, dat al sinds 17 januari op een competitiezege wacht.

