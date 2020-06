Sheffield United is woensdagavond bij de hervatting van de Premier League zwaar gedupeerd tegen Aston Villa (0-0). De bezoekers leken vlak voor rust op voorsprong te komen, maar door haperende doellijntechnologie kende scheidsrechter Michael Oliver geen doelpunt toe.

Aston Villa-doelman Ørjan Nyland ving de bal na een indraaiende vrije trap, maar werd door zijn eigen ploeggenoot Keinan Davis het doel ingeduwd. De bal was duidelijk over de lijn, maar de doellijntechnologie liet het afweten en de VAR besloot niet in te grijpen.

Het is voor zover bekend nooit voorgekomen dat de doellijntechnologie overduidelijk niet werkte. In Frankrijk besloten ze begin 2018 wel om na een reeks vermeende fouten te stoppen met het systeem, dat daar bij vlagen storingen vertoonde.

Hawk-Eye Innovations, dat de doellijntechnologie verzorgt, zegt dat het inderdaad om een unieke fout gaat. "De zeven camera's op de doellijn werden geblokkeerd door de vele mensen die in de doelmond stonden. Daardoor kreeg de scheidsrechter geen melding op zijn horloge of in zijn oortje", zo staat er in een verklaring.

"Het is in negenduizend wedstrijden met dit systeem nooit eerder voorgekomen dat de camera's in deze mate geblokkeerd werden. We bieden onze excuses aan voor iedereen die door dit incident is benadeeld."

Spelers knielden voor eerste fluitsignaal

Het bleef ook 0-0 op Villa Park, waar Anwar El Ghazi 69 minuten meedeed namens de thuisploeg. Het was de eerste Premier League-wedstrijd sinds het seizoen in maart vanwege de coronacrisis werd stilgelegd. Om 21.15 uur is ook Manchester City-Arsenal begonnen.

Door het doelpuntloze gelijkspel komt Aston Villa op 27 punten, maar de ploeg van trainer Dean Smith staat nog altijd voorlaatste. 'The Villans' zijn wel slechts één punt verwijderd van de veilige zeventiende plek. De onderste drie ploegen degraderen rechtstreeks naar het Championship. Sheffield United staat zesde en is volop in de strijd om een Europees ticket.

Voor aanvang van het duel in Birmingham besloten alle 22 basisspelers en scheidsrechter Oliver te knielen als protest tegen racisme. Aanleiding is de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die enkele weken geleden om het leven kwam door politiegeweld.

Alle 22 basisspelers en scheidsrechter Michael Oliver knielden voor de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

