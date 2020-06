De UEFA heeft woensdag nog maar eens benadrukt dat de KNVB juist heeft gehandeld bij het verdelen van de Europese tickets toen het Eredivisie-seizoen moest worden beëindigd. De Europese voetbalbond belooft nog wel begin augustus om naar de protesten van AZ en FC Utrecht te kijken.

Zowel AZ als FC Utrecht stuurde een dossier naar de UEFA uit onvrede over de manier waarop de KNVB het seizoen beëindigde vanwege de coronacrisis. De voetbalbond gebruikte de ranglijst om de Europese tickets te verdelen en dat viel in het nadeel uit van de Alkmaarders en de Domstedelingen.

"De KNVB heeft onze richtlijnen ontvangen en daarnaar gehandeld", zei competitiedirecteur Giorgio Marchetti woensdag op een persconferentie van de UEFA. "We zullen voor de deadline van 3 augustus nog wel naar de situatie van de twee clubs kijken."

3 augustus is de uiterste deadline voor nationale bonden om aan de UEFA duidelijk te maken welke clubs komend seizoen in Europa mogen uitkomen. Het lijkt er echter niet op dat de UEFA alsnog overstag gaat en de KNVB verplicht om tot een nieuwe ticketverdeling te komen.

FC Utrecht laat aan VI weten dat de club zo snel mogelijk met een verklaring komt. Mogelijk kiest de subtopper ervoor om het besluit van de KNVB nog aan te vechten bij het internationaal sporttribunaal CAS.

AZ wil rechtstreeks CL-ticket, FC Utrecht naar EL

FC Utrecht stond zesde toen het seizoen door de coronacrisis moest worden beëindigd, al was de achterstand op nummer vijf Willem II slechts drie punten, was het doelsaldo van Utrecht beter en had de ploeg van trainer John van den Brom een duel minder gespeeld. Willem II mag echter naar de voorronde van de Europa League.

Daarnaast zag FC Utrecht dat de TOTO KNVB Beker-finale werd afgelast. De Domstedelingen zouden aan een zege op Feyenoord in De Kuip genoeg hebben gehad om een Europees ticket te pakken. FC Utrecht vindt dat de KNVB te weinig heeft gedaan om de bekerfinale te verplaatsen.

AZ stond op doelsaldo op de tweede plek achter koploper Ajax, maar meent door het onderling resultaat - AZ won het afgelopen seizoen twee keer van Ajax - meer recht te hebben op het rechtstreekse Champions League-ticket. De ploeg van trainer Arne Slot moet nu de tweede voorronde van het miljoenenbal in.