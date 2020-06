Dominique Bloodworth heeft woensdag met VfL Wolfsburg de landstitel geprolongeerd in Duitsland. Dankzij een 2-0-zege op SC Freiburg is de ploeg van de Oranje-international twee speelrondes voor het einde niet meer in te halen.

Maria-Joelle Wedemeyer en Pernille Harder waren trefzeker voor Wolfsburg in het AOK Stadion, waar vanwege de coronacrisis zonder publiek gespeeld werd. Bloodworth, die vorig jaar zomer overkwam van Arsenal, bleef de hele wedstrijd op de bank.

Wolfsburg won maar liefst negentien van zijn twintig wedstrijden en speelde eenmaal gelijk (1-1 tegen Bayern München). 'Die Wölfinnen' kregen slechts 8 doelpunten tegen en scoorden zelf 88 keer.

Met nog twee wedstrijden voor de boeg heeft Wolfsburg acht punten meer dan nummer twee Bayern München. Die ploeg won woensdag, met Lineth Beerensteyn in de basis, met 0-4 bij FC Köln.

Voor Wolfsburg, dat in de achtste finales van de Champions League veel te sterk was voor FC Twente (6-0 en 0-1), is het de vierde landstitel op rij en de zesde in totaal. Eerder werd de club landskampioen in 2013, 2014, 2017, 2018 en 2019.