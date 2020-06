Het Nederlands elftal begint in september gewoon aan de Nations League. De UEFA besloot woensdag dat de interlandperiode van begin die maand blijft staan ondanks de vele verschuivingen in het clubvoetbal vanwege de coronacrisis.

Oranje start de Nations League waarschijnlijk zoals gepland op 4 september met een thuiswedstrijd tegen Polen en vervolgt het toernooi op 7 september met een thuisduel met Italië. De locaties zijn nog onbekend, net zoals of er publiek welkom is.

De interlandperiodes van volgend seizoen zijn door de UEFA vastgesteld op 3 tot en met 5 september, 6 tot en met 8 september, 10 en 11 oktober, 13 en 14 oktober, 14 en 15 november en 17 en 18 november.

De eerstvolgende interlandperiode is wel kort na afloop van de Champions League en de Europa League en vlak voor het begin van de clubcompetities. Mogelijk is er daardoor weinig tijd om spelers vrijaf te geven.

EK met precies een jaar verplaatst

Het EK wordt met precies een jaar verplaatst. Dat bekent dat de Europese titelstrijd, die dit jaar niet kon doorgaan vanwege de uitbraak van COVID-19, wordt gespeeld van 11 juni tot en met 11 juli 2021.

Nederland neemt het op 13 juni op tegen Oekraïne, op 17 juni tegen Oostenrijk en op 21 juni tegen de winnaar van play-offs D. Alle drie de wedstrijden worden afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA, die ook een achtste finale organiseert.

De speelsteden blijven hetzelfde. Er was daarover wat twijfel omdat sommige stadions in de financiële problemen zouden komen door de coronacrisis, maar dat valt dus alleszins mee. De opening is nog altijd in Rome en de finale op Wembley.