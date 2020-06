De UEFA wil in augustus al beginnen met de eerste voorrondes van de Champions League en de Europa League. De groepsfase moet eind oktober van start gaan, zo maakte voorzitter Aleksander Ceferin van de Europese voetbalbond woensdag bekend op een persconferentie.

Het uitvoerend comité van de UEFA kwam woensdag bijeen om te praten over de afronding van het huidige seizoen in de Champions League en de Europa League. Daarnaast werden data vastgelegd waarop de belangrijkste Europese clubcompetities volgend seizoen van start kunnen gaan.

De UEFA wil eind augustus beginnen met de eerste voorrondes van de Champions League en de Europa League. In de derde week van oktober staan de eerste groepsduels op het programma.

Vanwege de drukke wedstrijdkalender worden alle voorrondewedstrijden in de Champions League en de Europa League over één duel beslist. Alleen de ontmoetingen in de play-offs gaan over twee wedstrijden.

Schema voorrondes CL 2020/2021 Eerste voorronde: 18/19 augustus

Tweede voorronde: 25/26 augustus

Derde voorronde: 15/16 september

Play-offs: 22/23 en 29/30 September

AZ in augustus al in actie

AZ, de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen, begint straks in de tweede voorronde van de Champions League en moet daardoor al eind augustus zijn eerste wedstrijden spelen. Betaald voetbal is in Nederland echter nog tot 1 september verboden, waardoor het momenteel onmogelijk is voor AZ om te spelen.

PSV en Willem II gaan straks de voorronden van de Europa League in, maar beginnen pas in september met hun wedstrijden. Feyenoord is al zeker van deelname aan de groepsfase van het op één na belangrijkste Europese clubtoernooien.

Ajax is mogelijk rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, maar is daarbij afhankelijk van de winnaar van dit seizoen. Als de winnaar van het miljoenenbal zich ook via de competitie kwalificeert, is Ajax zeker van deelname aan de groepsfase.

Het huidige Champions League-seizoen wordt in augustus afgemaakt met een toernooi in Lissabon, waar de kwartfinales, de halve eindstrijd en de finale worden afgewerkt. De Europa League wordt in die maand afgerond in Duitsland.