Dries Mertens heeft woensdag zijn aflopende contract bij Napoli verlengd. De 33-jarige Belg, die sinds zaterdag topscorer aller tijden bij de Italiaanse club is, blijft tot medio 2022 in Napels.

"Blij dat we langer bij elkaar blijven. Lang leve Dries", schrijft Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis bij een foto van Mertens op Twitter.

De aanvaller speelt sinds 2013 voor de tweevoudig kampioen van Italië. Napoli nam hem destijds voor 13 miljoen euro over van PSV. De afgelopen maanden waren er steeds meer geruchten over een mogelijk vertrek.

Mertens is in de afgelopen zeven jaar uitgegroeid tot een clubicoon in Napels. Hij maakte afgelopen weekend in het bekerduel met Internazionale zijn 122e doelpunt voor de Napolitanen, waardoor hij zich clubtopscorer aller tijden mag noemen.

De vleugelspeler deelde het record tot zaterdag met Marek Hamsík (121), die op zijn beurt Diego Maradona (115) van de troon stootte.