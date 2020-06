Bologna heeft woensdag een mooi gebaar gemaakt naar trainer Sinisa Mihajlovic. Het contract van de 51-jarige Serviër, die herstellende is van leukemie, is met een jaar verlengd tot medio 2023.

Mihajlovic maakte vorig jaar zomer bekend dat hij acute leukemie heeft. Wegens behandelingen die volgden, moest hij zijn werkzaamheden bij Bologna grotendeels overlaten aan zijn assistenten.

De voormalig topspeler van onder meer AS Roma, Sampdoria, Lazio en Internazionale onderging ruim zeven maanden geleden een beenmergtransplantatie. Hij liet onlangs in een interview weten dat hij zich beter dan ooit voelt en vertrouwen in de toekomst heeft.

Mihajlovic is sinds januari 2019 werkzaam bij Bologna. Hij behoedde de club uit Noord-Italië in zijn eerste half jaar met een ijzersterke reeks voor degradatie uit de Serie A.

Momenteel staat Bologna, de club van Nederlanders Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten, op de tiende plek. De Italiaanse competitie wordt zaterdag hervat.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A