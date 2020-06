Ron Jans is woensdag officieel vastgelegd als de nieuwe trainer van FC Twente. De 61-jarige coach tekent een contract voor één seizoen in Enschede.

"Er wacht hier een grote klus, er moet veel gebeuren, maar ik vind het heerlijk om weer aan de slag te gaan", zegt Jans op de site van FC Twente.

De 61-jarige geboren Zwollenaar keert na drie jaar terug in de Eredivisie als hoofdtrainer. Hij is bij Twente de opvolger van Gonzalo García, die na één seizoen en een veertiende plek geen nieuw contract kreeg.

Het aantrekken van Jans is de eerste belangrijke beslissing van de nieuwe technisch directeur Jan Streuer, die eerder deze maand werd aangesteld als de vervanger van Ted van Leeuwen

"Afgelopen week heb ik goede gesprekken gehad met Jan Streuer", aldus Jans. "Het is een leuke bijkomstigheid dat ik terug ben in de provincie waar ik geboren ben. De mentaliteit van de mensen in Twente spreekt me erg aan, dat geeft een goed gevoel."

Streuer: 'Uit alles bleek dat Jans heel ambitieus is'

Streur is blij dat hij met Jans een ervaren trainer heeft gevonden. "Uit onze gesprekken bleek uit alles dat Jans heel ambitieus is om FC Twente verder vooruit te sturen. We gaan nu aan de slag om de technische staf verder aan te vullen en om de eerste nieuwe spelers naar Enschede te halen."

Alexander Zorniger was in eerste instantie de favoriet bij FC Twente, maar de Duitser haakte boos af nadat Streuer bij zijn eerste persmoment zei dat hij het liefst een Nederlandse trainer heeft. FC Emmen-trainer Dick Lukkien vertelde maandag dat hij ook bedankt heeft voor een overstap naar Enschede.

Jans was eerder hoofdtrainer van FC Groningen (2002-2010), sc Heerenveen (2010-2012), Standard Luik (2012), PEC Zwolle (2013-2017) en FC Cincinnati (2019-2020). Met PEC won hij in 2014 de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal.

Bij het Amerikaanse FC Cincinnati moest de oud-aanvaller in februari vertrekken nadat hij was beschuldigd van racisme. De trainer kwam onder meer in opspraak omdat hij in de kleedkamer meezong met een hiphopnummer waarin het beladen woord nigger voorkomt.