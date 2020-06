Feyenoord ontving woensdag een bijzondere gast. Koning Willem-Alexander was voor een werkbezoek in De Kuip en sprak onder meer met aanvoerder Steven Berghuis.

De koning praatte in de kleedkamer van Feyenoord met Berghuis (rechts) en algemeen directeur Mark Koevermans (links). Ze hadden het onder meer over de gevolgen van de coronacrisis in het betaald voetbal. (Foto: Bruno Press)

Willem-Alexander kreeg een gesigneerd Feyenoord-shirt van Berghuis. (Foto: Bruno Press)

Willem-Alexander sprak ook met de directie van De Kuip. De koning was vooral in Rotterdam om te praten over het effect van de coronamaatregelen op evenementenlocaties zoals De Kuip.

De koning kreeg een rondleiding door het stadion en stopte daarbij onder meer bij de brasserie. (Foto: Bruno Press)