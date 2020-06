Leganés-trainer Javier Aguirre kreeg dinsdagavond in de slotfase van het uitduel met FC Barcelona (2-0-nederlaag) om een wel heel bijzondere reden een rode kaart. De 61-jarige Mexicaan had - niet voor het eerst - het geluid van het fluitje van de scheidsrechter nagedaan.

Scheidsrechter Juan Martínez Munuera stuurde Aguirre in de 95e minuut van de wedstrijd in het lege Camp Nou naar de tribune.

Er was bij Leganés verwarring over de reden voor de rode kaart voor de ervaren coach, maar de arbiter gaf in zijn rapport duidelijkheid. "De coach is weggestuurd voor het imiteren van het geluid van het fluitje met de bedoeling om spelers in verwarring te brengen, nadat hij daar eerder al voor gewaarschuwd was", schreef Martínez Munuera.

Volgens ESPN is Aguirre al zeker twee keer eerder bestraft voor fluiten tijdens een wedstrijd. In 2013 kreeg hij als trainer van Espanyol een sanctie van de tuchtcommissie na een competitieduel met Alméria en drie jaar later werd hij als coach van Al Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten tijdens een oefenwedstrijd weggestuurd door de scheidsrechter.

Aguirre moet vrezen dat hij deze keer een schorsing krijgt voor zijn opmerkelijke actie. Dat zou hem slecht uitkomen, want Leganés is de hekkensluiter in La Liga en heeft nog negen duels om degradatie te voorkomen.

In het lege Camp Nou waren de geluiden van spelers en trainers beter te horen. (Foto: Pro Shots)

