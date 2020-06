Gennaro Gattuso is niet blij met de houding van Hirving Lozano bij Napoli. De coach stuurde de oud-PSV'er dinsdag van de training, omdat hij hem een ongemotiveerde indruk vond maken.

Lozano kwam vorig jaar voor zo'n 38 miljoen euro naar Napels en begon nog aardig aan zijn Italiaanse periode. Gaandeweg het seizoen kwam hij echter steeds minder aan spelen toe.

De gespannen relatie tussen de Mexicaanse aanvaller en trainer Gattuso kwam maandag tijdens de training tot een climax, toen hij door de temperamentvolle oud-topmiddenvelder van het veld werd gestuurd.

"Iedereen die moe is, het goede gevoel niet heeft of mentaal niet scherp is, kan beter in de kleedkamer blijven en een training overslaan", zegt Gattuso tegen het Italiaanse RAI over het incident.

"Iedereen weet dat je duizend procent moet geven als je met mij op het veld staat. Ik laat de training door niemand verpesten."

Onder de in december aangestelde Gattuso staat Napoli zesde in de Serie A, die komende zaterdag wordt hervat. De club bereikte afgelopen zaterdag ten koste van Internazionale de finale van de Coppa Italia, waarin Juventus woensdag om 21.00 uur de tegenstander is.

Gennaro Gattuso werd in december aangesteld bij Napoli als opvolger van Carlo Ancelotti. (Foto: Pro Shots)

