Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge is lyrisch over trainer Hans-Dieter 'Hansi' Flick. Onder leiding van de 55-jarige Duitser stelde de topclub dinsdag in Bremen de achtste titel op rij veilig.

"We stonden in de herfst nog zeven punten achter op de koploper. Daarna nam Hansi het over en sindsdien zijn we heel succesvol met aantrekkelijk voetbal. Het is vooral zíjn verdienste", zei Rummenigge na de gewonnen wedstrijd (0-1) in het Weserstadion.

"Hansi heeft het goed gedaan tijdens de coronapauze door iedereen fit te houden. We kunnen alleen maar complimenteus zijn na het behalen van dit vreemde kampioenschap, dat we hier in een leeg stadion moeten vieren."

Bayern begon zeer moeizaam aan het seizoen, wat coach Niko Kovac in november zijn baan koste. Onder de doorgeschoven assistent-trainer Flick - hij verdiende in april een contract tot medio 2023 - begon het weer te draaien.

"De belangrijkste wedstrijd was die bij Borussia Dortmund", doelde Rummenigge op de 0-1-zege op 26 mei. "We waren daar heel geconcentreerd en wonnen dankzij een uitstekend doelpunt van Joshua Kimmich. Dat was het laatste puzzelstukje."

Het bestuur van Bayern München, met Karl-Heinz Rummenigge als tweede van links, vierde vanaf de tribune het feestje meer in Bremen. (Foto: Pro Shots)

Bescheiden Flick: 'Succes behaal je samen'

Flick zelf bleef bescheiden onder het succes met Bayern. "Ik wil een compliment maken aan de hele ploeg, die zich elke wedstrijd mentaal sterk heeft getoond. Ik kan vandaag niet kritisch zijn", zei de trainer.

"Ik wil vooral de manier benadrukken waarop mijn spelers dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Succes behaal je altijd samen en ik vind het fijn om er onderdeel van te zijn."

Flick maakt met Bayern dit seizoen kans op nog meer prijzen. 'Der Rekordmeister' treft Bayer Leverkusen in de finale van de DFB-Pokal en staat met één been in de kwartfinales van de Champions League.

Blijdschap bij de spelers van Bayern München in het lege Weserstadion. (Foto: Pro Shots)

