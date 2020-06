Alphonso Davies had na het veiligstellen van de landstitel met Bayern München vooral aandacht voor ploeggenoot Robert Lewandowski. Volgens de verdediger is het succes van 'Der Rekordmeister' voor een groot deel te danken aan de Poolse spits, die tegen Werder Bremen (0-1) voor de enige treffer zorgde.

"We noemen hem niet voor niks Lewangoalski. Hij is een wereldtopper", zei de negentienjarige Davies dinsdagavond na het duel in Bremen. "Dat hij in één seizoen meer dan dertig doelpunten maakt, is echt ongelooflijk."

Lewandowski schoot vlak voor rust op zeer fraaie wijze de 0-1 binnen in het voor publiek gesloten Weserstadion en tekende daarmee voor zijn 31e competitietreffer van het seizoen, wat een persoonlijk record betekent. Het was bovendien al zijn 46e doelpunt in slechts veertig officiële wedstrijden dit seizoen.

In de slotfase kreeg Bayern het nog lastig in Bremen, omdat Davies tien minuten voor tijd uit het veld werd gestuurd. De vleugelverdediger kreeg zijn tweede gele kaart en zag vanaf de kant hoe doelman Manuel Neuer zijn ploeg in de slotfase voor puntenverlies behoedde.

"Ik wil me verontschuldigen voor die tweede gele kaart, maar ik ben blij dat we toch stand hebben gehouden en kampioen zijn. We wisten wat er op het spel stond en wat we moesten doen. Het was een zware strijd dit seizoen, maar het voelt geweldig dat we de titel binnen hebben", aldus een trotse Davies.

Robert Lewandowski schiet raak namens Bayern tegen Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Müller trots op comeback Bayern dit seizoen

Bayern kroonde zich niet alleen voor de dertigste keer in de historie tot kampioen, maar veroverde ook de achtste landstitel op rij. Borussia Dortmund was in het seizoen 2011/2012 de laatste club die de ongenaakbare ploeg uit München van de titel afhield.

Dit seizoen begon nog moeizaam voor Bayern - 'Der Rekordmeister' won slechts vijf van zijn eerste tien competitiewedstrijden - maar na het ontslag van Niko Kovac in november en de komst van Hansi Flick ging het weer als vanouds in München.

"We hebben lastige tijden gehad in oktober en november, maar daarna is het geweldig gaan draaien", zag ook Thomas Müller. "Dit jaar hebben we alleen punten verspeeld tegen RB Leipzig. Als je ziet hoe het team in 2020 heeft gepresteerd, dan is dat geweldig."

Ondanks het veroveren van de titel is het seizoen voor Bayern voorlopig nog niet voorbij. De kersverse landskampioen, die sowieso nog twee competitiewedstrijden moet spelen, zit nog in de Champions League en staat op 4 juli tegenover Bayer Leverkusen in de finale van de DFB-Pokal.

