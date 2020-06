Koploper FC Barcelona heeft dinsdagavond ook de tweede wedstrijd na de hervatting van La Liga gewonnen. De Catalanen waren in Camp Nou zonder Frenkie de Jong met 2-0 te sterk voor hekkensluiter CD Leganés.

Ansu Fati opende in de 42e minuut de score en Lionel Messi maakte er twintig minuten voor tijd 2-0 van. De Argentijn benutte een door hemzelf versierde strafschop en tekende voor zijn 21e doelpunt van dit seizoen in La Liga.

De Jong bleef de hele wedstrijd op de bank in Barcelona. De oud-Ajacied liet zich zaterdag in de uitwedstrijd tegen RCD Mallorca (0-4) uit voorzorg wisselen en trainer Quique Setién besloot geen risico met zijn middenvelder te nemen.

Het was pas de tweede keer dit seizoen dat de 23-jarige De Jong niet meedeed in een officiële wedstrijd van FC Barcelona. De vijftienvoudig Oranje-international miste in januari de thuiswedstrijd tegen Granada in La Liga door een schorsing.

Door de probleemloze overwinning staat FC Barcelona weer wat ruimer aan kop in Spanje. De Catalanen hebben nu 64 punten, vijf meer dan naaste belager Real Madrid. De 'Koninklijke' speelt donderdagavond nog wel een thuiswedstrijd tegen het Valencia van Jasper Cillessen.

Lionel Messi viert zijn 21e competitietreffer van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Leganés mist twee grote kansen

Zonder De Jong begon Barcelona moeizaam aan de wedstrijd tegen Leganés, dat in de eerste helft zelfs twee keer had moeten scoren. Miguel Ángel Guerrero zag een poging van dichtbij in de elfde minuut van de lijn worden gehaald door Clément Lenglet en twee minuten later raakte de spits in kansrijke positie de paal.

FC Barcelona sprong beter om met de zeldzame kansen en kwam vlak voor rust op voorsprong. De zeventienjarige Fati schoot in de 42e minuut hard en laag raak en tekende voor zijn vijfde competitietreffer van het seizoen.

Na rust kwam Barcelona wat beter voor de dag. Enkele minuten nadat Antoine Griezmann zijn doelpunt afgekeurd zag worden vanwege buitenspel was het via Messi alsnog raak. De Argentijn werd na een fraaie dribbel onderuit gehaald in het strafschopgebied en wist de penalty zelf te verzilveren.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga