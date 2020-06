Bayern München heeft dinsdag de achtste Duitse titel op rij en de dertigste in totaal veiliggesteld. De recordkampioen is door een 0-1-zege op degradatiekandidaat Werder Bremen niet meer in te halen door de concurrentie.

Bayern-trainer Hansi Flick benadrukte in aanloop naar het duel met Werder dat zijn ploeg de titel zo snel mogelijk moest veiligstellen en de koploper zette het team van Davy Klaassen vanaf het eerste fluitsignaal onder druk.

Een goal was haast onvermijdelijk en die viel dan ook vlak voor rust. Zeer toepasselijk was het topscorer Robert Lewandowski die na een fraaie pass van Jérôme Boateng en op het randje van buitenspel zijn 31e competitietreffer maakte. Daarmee verbeterde hij zijn persoonlijke record in de Bundesliga.

De 31-jarige Pool dacht in de openingsfase van de tweede helft ook de 0-2 te maken, maar de zeer fraaie goal werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel van aangever Thomas Müller. Het werd nog spannend toen Bayern het laatste kwartier met tien man moest spelen na een tweede gele kaart voor Alphonso Davies, maar Werder kon mede door een knappe redding van Manuel Neuer geen gelijkmaker forceren.

De jonge Nederlander Joshua Zirkzee, die zaterdag tegen Borussia Mönchengladbach (2-1-zege) in de basis stond als vervanger van de geschorste Lewandowski en de openingstreffer maakte, kreeg dinsdag geen speeltijd in het lege Weserstadion.

Door de coronamaatregelen konden de Bayern-spelers de titel alleen met elkaar en niet met de fans vieren. (Foto: Reuters)

Bayern is sinds 2012/2013 ongenaakbaar in Duitsland

Bayern is al acht jaar ongenaakbaar in Duitsland. Borussia Dortmund was in 2012 de laatste club die 'Der Rekordmeister' van de landstitel afhield. Aan het begin van dit seizoen leek er een einde te kunnen komen aan de hegemonie, want Bayern won maar vijf van zijn eerste tien competitiewedstrijden. Een pijnlijke 5-1-nederlaag begin november tegen Eintracht Frankfurt betekende het einde voor trainer Niko Kovac.

Flick nam het roer over en onder leiding van de voormalige assistent, die in april een vaste aanstelling kreeg, werd Bayern weer een bijna onverslaanbare machine. De ploeg won 19 van zijn 22 Bundesliga-duels met Flick op de bank en ook de 'coronapauze' van ruim twee maanden kon het ritme niet breken. Na een 0-1-zege op nummer twee Borussia Dortmund eind mei was de titelstrijd zo goed als beslist.

Naast spits Lewandowski is Müller dit seizoen een van de uitblinkers bij Bayern. De aanvallende middenvelder knokte zich terug in de basis en leverde liefst twintig assists. Joshua Kimmich is centraal op het middenveld de architect van het spel van Bayern, terwijl de jonge linksback Davies deze jaargang zijn doorbraak beleeft.

De pas negentienjarige Zirkzee droeg met vier goals in slechts acht optredens in de Bundesliga ook bij aan de titel. Hij is na Jan Wouters, Roy Makaay, Mark van Bommel en Arjen Robben de vijfde Nederlander die kampioen is met Bayern.

