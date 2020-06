SC Paderborn is na één seizoen weer gedegradeerd uit de Bundesliga. De ploeg van trainer Steffen Baumgart verloor dinsdag met 1-0 bij 1. FC Union Berlin en eindigt daardoor sowieso onderaan. Borussia Mönchengladbach was te sterk voor het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst: 3-0.

Paderborn moest in ieder geval winnen bij Union Berlin om hoop te houden op lijfsbehoud, maar de bezoekers keken na 27 minuten al tegen een achterstand aan door een eigen doelpunt van Ben Zolinski. Die tegentreffer kwam Paderborn niet meer te boven in Berlijn.

De hekkensluiter, die vorig seizoen nog promotie naar de Bundesliga afdwong, blijft op twintig punten steken. Fortuna Düsseldorf en Werder Bremen, dat dinsdag met 0-1 van kampioen Bayern München verloor, hebben acht punten meer en zijn met nog twee speelronden te gaan niet meer te achterhalen.

De onderste twee ploegen degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga en de nummer zestien moet play-offs spelen. De laatste overwinning van Paderborn dateert van 25 januari, toen Freiburg met 0-2 werd verslagen.

In de Tweede Bundesliga speelde Timo Letschert met Hamburger SV met 1-1 gelijk tegen VfL Osnabrück, waardoor koploper Arminia Bielefeld nu ook officieel zeker is van promotie naar het hoogste niveau.

De ploeg van trainer Uwe Neuhaus kon alleen in theorie nog ingehaald worden na de 4-0-zege op Dynamo Dresden van maandag. Door de remise tegen Osnabrück heeft nummer twee HSV met nog twee duels te gaan een onoverbrugbare achterstand van zeven punten op Arminia Bielefeld.

Mönchengladbach stijgt naar vierde plek

Borussia Mönchengladbach staat door de overwinning op Wolfsburg weer op de vierde plek. De formatie van coach Marco Rose heeft met nog twee duels te gaan twee punten meer dan Bayer Leverkusen, maar het team van Peter Bosz speelt woensdag nog wel thuis tegen 1. FC Köln.

Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen strijden om het laatste Champions League-ticket in Duitsland. Leverkusen nam de vierde plaats zondag even over door een enigszins teleurstellend gelijkspel bij Schalke 04 (1-1).

Gladbach verloor afgelopen weekend door een late goal met 2-1 van koploper Bayern München, maar 'Die Fohlen' herstelden zich dinsdag overtuigend tegen Wolfsburg.

Jonas Hofmann opende al in de tiende minuut de score namens de thuisploeg en zorgde na een half uur ook voor de 2-0. Halverwege de tweede helft bepaalde Lars Stindl de eindstand op 3-0.

Weghorst stond de hele wedstrijd in de spits bij Wolfsburg, maar hij kreeg net als zijn ploeggenoten amper een kans van de Gladbach-defensie. De ploeg van trainer Oliver Glasner blijft de nummer zes van de Bundesliga.

Wout Weghorst baalt van de ruime nederlaag van VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

