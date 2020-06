Borussia Mönchengladbach heeft de belangrijke vierde plek in de Bundesliga voor in ieder geval één dag weer overgenomen van Bayer Leverkusen. De ploeg van trainer Marco Rose was dinsdag thuis veel te sterk voor het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst: 3-0.

Door de overwinning in het lege Borussia-Park heeft Mönchengladbach met nog twee duels te gaan twee punten meer dan Bayer Leverkusen. Het team van Peter Bosz speelt woensdag nog wel thuis tegen 1. FC Köln.

Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen strijden om het laatste Champions League-ticket in Duitsland. Leverkusen nam de vierde plaats zondag even over door een enigszins teleurstellend gelijkspel bij Schalke 04 (1-1).

Gladbach verloor afgelopen weekend door een late goal met 2-1 van koploper Bayern München, maar 'Die Fohlen' herstelden zich dinsdag overtuigend tegen Wolfsburg.

Jonas Hofmann opende al in de tiende minuut de score namens de thuisploeg en zorgde na een half uur ook voor de 2-0. Halverwege de tweede helft bepaalde Lars Stindl de eindstand op 3-0.

Weghorst stond de hele wedstrijd in de spits bij Wolfsburg, maar hij kreeg net als zijn ploeggenoten amper een kans van de Gladbach-defensie. De ploeg van trainer Oliver Glasner blijft de nummer zes van de Bundesliga.

Timo Letschert speelde met Hamburger SV gelijk tegen VfL Osnabrück. (Foto: Pro Shots)

Bielefeld zeker van promotie na gelijkspel HSV

In de Tweede Bundesliga speelde Timo Letschert met Hamburger SV met 1-1 gelijk tegen VfL Osnabrück, waardoor koploper Arminia Bielefeld nu ook officieel zeker is van promotie naar het hoogste niveau.

De ploeg van trainer Uwe Neuhaus kon alleen in theorie nog ingehaald worden na de 4-0-zege op Dynamo Dresden van maandag. Door de remise tegen Osnabrück heeft nummer twee HSV met nog twee duels te gaan een onoverbrugbare achterstand van zeven punten op Arminia Bielefeld.