Mark Diemers speelt volgend seizoen voor Feyenoord. De middenvelder van Fortuna Sittard stond ook in de concrete belangstelling van FC Groningen, maar kiest toch voor een avontuur in Rotterdam.

"Mark heeft er lang en goed over nagedacht en daarna is de keuze op Feyenoord gevallen", zegt Diemers' zaakwaarnemer Tim Vrouwe dinsdag tegen VI. "Het is een geweldige uitdaging voor hem om bij een grote club als Feyenoord te slagen. Het feit dat trainer Dick Advocaat hem zo graag wil hebben, is een groot compliment voor Mark."

Het zag er lang naar uit dat Diemers zijn carrière voort zou zetten bij FC Groningen, dat vorige week claimde een mondeling akkoord met hem te hebben. De 'Trots van het Noorden' zou ook al overeenstemming hebben bereikt met Fortuna over de transfersom, maar volgens de zaakwaarnemer van Diemers is daar geen sprake van.

"We hebben weken geprobeerd om tot een akkoord te komen met alle partijen, maar op het moment dat Feyenoord belde, was dat er nog niet", stelt Vrouwe. "Natuurlijk begrijpen we de teleurstelling bij FC Groningen, maar ze hebben uiteindelijk ook begrip voor de situatie."

De 26-jarige Diemers moet nog wel medisch gekeurd worden door Feyenoord en zal daarna voor drie jaar tekenen in De Kuip. Voor de Fries wordt het zijn vijfde club in Nederland, nadat hij eerder het shirt van FC Utrecht, Cambuur, De Graafschap en dus Fortuna droeg.

Het is niet bekend hoe hoog de transfersom is die Feyenoord overmaakt voor Diemers, die nog tot medio 2021 onder contract stond bij Fortuna. Hij speelde afgelopen seizoen alle 26 competitiewedstrijden voor de Limburgers en was daarin goed voor zeven treffers en zes assists.