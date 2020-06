De KNVB wil FC Utrecht 600.000 euro geven ter compensatie voor het voortijdig beëindigen van het Eredivisie-seizoen. De Domstedelingen grepen door de coronacrisis naast een Europees ticket en zagen de TOTO KNVB Beker-finale afgelast worden.

FC Utrecht bezette de zesde plek in de Eredivisie toen de KNVB eind april besloot om het seizoen te beëindigen. De ploeg van trainer John van den Brom had slechts drie punten minder dan nummer vijf Willem II, dat bovendien een lager doelsaldo én een duel meer gespeeld had. De Tilburgers mogen desondanks wel Europa in.

Het compensatiebedrag van 6 ton is op dit moment nog een voorstel dat donderdag goedgekeurd moet worden tijdens de algemene ledenvergadering van de KNVB. De verwachting is dat daar definitief groen licht komt.

Overigens is FC Utrecht niet de enige club die een financiële tegemoetkoming krijgt. Volgens De Telegraaf kunnen ook SC Cambuur (425.000 euro), De Graafschap (375.000 euro), FC Volendam en NAC Breda (ieder 50.000 euro) rekenen op een geldbedrag.

Compensatie van KNVB FC Utrecht: 600.000 euro

SC Cambuur: 425.000 euro

De Graafschap: 375.000 euro

FC Volendam en NAC Breda: 50.000 euro

Geld komt uit solidariteitsfonds

Cambuur en De Graafschap, respectievelijk de koploper en de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, lagen op koers om te promoveren naar de Eredivisie. De KNVB besloot bij het beëindigen van het seizoen geen promotie/degradatie toe te passen, waardoor beide clubs volgend seizoen weer op het tweede niveau uitkomen.

NAC Breda en FC Volendam veroverden respectievelijk de eerste en tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Ze hadden daardoor mogen deelnemen aan de play-offs voor promotie, maar door de coronacrisis konden die clubs net als Cambuur en De Graafschap een streep zetten door een eventuele promotie.

Het geld voor de gedupeerde clubs komt uit een solidariteitsfonds dat is opgericht door de KNVB. Onder meer de Nederlandse topclubs hebben een financiële bijdrage gedaan.