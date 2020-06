Manchester City-manager Josep Guardiola zal de komende weken veel gaan rouleren, omdat hij denkt dat zijn spelers niet fit genoeg zijn voor het drukke wedstrijdschema bij de hervatting van de Premier League.

"Als je me vraagt hoe het team ervoor staat, dan is het antwoord: ik weet het niet. We zullen het morgen zien", zei Guardiola dinsdag op zijn digitale persconferentie voor het thuisduel met Arsenal van woensdagavond, de eerste Premier League-wedstrijd van City sinds 8 maart.

"Ik denk dat we klaar zijn om één wedstrijd te spelen. Maar we moeten drie dagen later weer spelen en dan vier dagen daarna wéér. Daar zijn we niet klaar voor. Maar dat geldt voor alle clubs, niet alleen voor Manchester City."

Na de 'coronapauze' van ruim drie maanden begint de Premier League woensdag met de inhaalwedstrijden Aston Villa-Sheffield United en City-Arsenal. Daarna worden de laatste negen speelrondes afgewerkt in een periode van zes weken, waardoor clubs meestal drie duels per week moeten spelen.

Volgens Guardiola zijn de City-spelers fysiek gezien prima uit de verplichte pauze gekomen, maar hij maakt zich zorgen over dat er slechts drie weken van groepstraining waren als voorbereiding op de herstart.

"Dat is niet voldoende, maar het is wat het is. Iedereen heeft geleden tijdens deze situatie, persoonlijk en financieel. We moeten ons aanpassen", aldus Guardiola, wiens 82-jarige moeder in april overleed aan de gevolgen van het coronavirus. "Het is een moeilijke tijd geweest, maar de Premier League heeft besloten dat we weer gaan spelen, dus we gaan spelen."

Stand in top Premier League 1. Liverpool: 29-82 (66-21)

2. Manchester City: 28-57 (68-31)

3. Leicester City: 29-53 (58-28)

4. Chelsea: 29-48 (51-39)

5. Manchester United: 29-45 (44-30)

6. Wolverhampton Wanderers: 29-43 (41-34)

7. Sheffield United: 28-43 (30-25)

8. Tottenham Hotspur: 29-41 (47-40)

9. Arsenal: 28-40 (40-36)

