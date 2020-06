De Britse regering heeft dinsdag besloten tijdens de zomervakantie toch door te gaan met het uitdelen van voedselbonnen aan 1,3 miljoen kinderen. De regering besloot de looptijd van de regeling te verlengen na een campagne van Manchester United-aanvaller Marcus Rashford.

De Britse overheid wilde eigenlijk in de zomervakantie stoppen met de via scholen uitgedeelde gratis maaltijden voor arme gezinnen, maar een woordvoerder van premier Boris Johnson meldde dinsdag dat de regeling toch blijft bestaan. Daar wordt 120 miljoen pond (zo'n 134 miljoen euro) voor uitgetrokken.

"De premier begrijpt heel goed dat kinderen en ouders door de coronapandemie tijdens de zomer in een ongekende situatie zitten", zei de woordvoerder voorafgaand aan een debat in het parlement. "Daarom zullen we in de zomer een COVID-19-voedselfonds hebben."

Rashford krijgt zo zijn zin, nadat hij de afgelopen dagen via (sociale) media de regering had opgeroepen om de regeling niet stop te zetten. Maandag schreef de 22-jarige aanvaller een veel gedeelde en emotionele open brief, waarin Rashford vertelt dat hij als kind met armoede en honger te maken had. "Dit gaat niet om politiek, maar om menselijkheid", schreef hij.

De woordvoerder van Johnson prees de rol van Rashford in het debat over armoede. "De premier heeft er respect voor dat hij zijn bekendheid als topsporter gebruikt heeft om een belangrijk probleem onder de aandacht te brengen."

Rashford, die samen met het goede doel FareShare UK ook zo'n 20 miljoen pond (zo'n 22 miljoen euro) heeft opgehaald om maaltijden te geven aan arme gezinnen, reageerde op Twitter dolblij op de draai van de regering. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Kijk wat we kunnen doen als we allemaal samenkomen. Dít is Engeland in 2020."