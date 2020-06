Het uitvoerend comité van de UEFA komt woensdag bijeen om te beslissen over het restant van het Champions League-seizoen. Hoe en waar wordt het belangrijkste Europese clubtoernooi afgemaakt? En hoe zit het met de Europa League? Een overzicht van het meest waarschijnlijke scenario.

In de Champions League moeten nog vier achtste finales gespeeld worden: Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea. De vier returns zullen 'gewoon' in Turijn, Manchester, Barcelona en München plaatsvinden. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zijn al kwartfinalist.

Het is vanwege de coronamaatregelen onwaarschijnlijk dat de resterende wedstrijden door heel Europa worden afgewerkt. Afgaande op een uitgelekt voorstel is de UEFA daarom van plan om het Champions League-seizoen uit te laten spelen met een toernooi van 12 tot en met 23 augustus in Lissabon.

Bij dit plan kan de veiligheid van de clubs worden gewaarborgd en worden de kwart- en halve finales over één wedstrijd beslist, net als uiteraard de finale, die eigenlijk op 30 mei in Istanboel zou worden gespeeld.

Naar verwachting worden de wedstrijden - één per dag - in de stadions van Benfica (Estádio da Luz) en Sporting CP (Estádio José Alvalade) afgewerkt en is er geen publiek welkom.

Waarschijnlijk CL-scenario 12-15 augustus: kwartfinales (Lissabon)

18-19 augustus: halve finales (Lissabon)

23 augustus: finale (Lissabon)

Estádio da Luz van Benfica wordt waarschijnlijk een van de twee stadions waarin gespeeld gaat worden in de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Europa League-duels in Duitsland?

Volgens het uitgelekte UEFA-plan wordt Duitsland, dat ook in beeld was voor de Champions League-duels, in augustus volgens eenzelfde concept als in Lissabon de locatie voor de resterende Europa League-wedstrijden. De dicht bij elkaar gelegen steden Düsseldorf, Gelsenkirchen, Keulen en Duisburg zijn in beeld als gastheer.

Het toernooi bij onze oosterburen duurt waarschijnlijk van 10 tot en met 21 augustus, eveneens zonder toeschouwers en met kwart- en halve finales over één duel.

In de achtste finales zijn bij Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe beide duels nog niet gespeeld. Het betekent dat die confrontaties eveneens worden beperkt tot één confrontatie op Duitse bodem, vóór 10 augustus.

Bij de returns van de andere affiches in de achtste finale (Shakhtar Donetsk-VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers, Wolverhampton Wanderers-Olympiacos, FC Kopenhagen-Istanbul Basaksehir, Manchester United-LASK en FC Basel-Eintracht Frankfurt) spelen de thuisclubs in eigen stadion.

Waarschijnlijk EL-scenario 10-13 augustus: kwartfinales (Duitsland)

16-17 augustus: halve finales (Duitsland)

21 augustus: finale (Duitsland)

De Veltins-Arena van Schalke 04 is vermoedelijk een van de speellocaties voor de resterende Europa League-wedstrijden. (Foto: Pro Shots)

