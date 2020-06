VVV-Venlo kan komend seizoen geen beroep meer doen op Nils Röseler. De verdediger keert transfervrij terug naar zijn vaderland Duitsland, waar hij op het tweede niveau gaat spelen voor SV Sandhausen 1916.

De 28-jarige Röseler, oud-jeugdspeler van FC Twente, kwam vier jaar geleden over van het Duitse Chemnitzer FC. Hij veroverde direct een basisplaats bij VVV, ontbrak in vier seizoenen slechts vijf keer en kwam tot 164 officiële duels.

Tijdens zijn eerste jaar in Venlo werd Röseler met VVV kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, waarna drie seizoenen in de Eredivisie volgden. Zijn nieuwe club Sandhausen is de huidige nummer tien van de Tweede Bundesliga.

Röseler is de tiende speler die na de zomer niet meer voor VVV uitkomt. Eerder vertrokken Roel Janssen, Peter van Ooijen, Haji Wright, Lee Cattermole en huurlingen Oussama Darfalou, Thomas Bruns, John Yeboah en Jerome Sinclair.

Daar tegenover staat de komst van Guus Hupperts, Jafar Arias, Lukas Schmitz en Roy Gelmi, die al werd gehuurd van het Zwitserse FC Thun en nu definitief is vastgelegd.