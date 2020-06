De Spaanse voetbalbond RFEF heeft Real Mallorca een boete van 301 euro opgelegd, omdat een fan er zaterdag in slaagde het veld te betreden tijdens het thuisduel met FC Barcelona. De federatie tilt niet te zwaar aan het incident.

De supporter betrad het veld vroeg in de tweede helft voor een foto met Lionel Messi, ook al was stadion Iberostar Estadi vanwege het coronavirus verboden terrein voor toeschouwers en golden er strikte regels.

De fan, een Fransman die op Mallorca woont, vertelde naderhand dat hij al vóór de coronacrisis van plan was om het veld op te komen bij het duel met Barcelona. Hij profiteerde van de onoplettendheid van de beveiliging en slaagde erin over een hek van 2 meter hoog te klimmen.

La Liga neemt het incident in tegenstelling tot de RFEF wél hoog op en meldde zondag al dat er juridische stappen tegen de fan worden genomen. "Dit is namelijk een misdaad. We veroordelen dit soort gedrag, dat de gezondheid van anderen in gevaar brengt", liet de organisatie van de Spaanse competitie weten.

Barcelona, waar Frenkie de Jong in de basis stond, won de wedstrijd op Mallorca met 0-4 en gaat met twee punten voorsprong op rivaal Real Madrid aan kop in La Liga. Er zijn nog tien speelrondes te gaan.

De fan slaagde er niet in om in contact te komen met Lionel Messi en werd door meerdere agenten afgevoerd. (Foto: Pro Shots)

