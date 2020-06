Orkun Kökcü wordt veel in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord, maar de talentvolle middenvelder wil graag in De Kuip blijven. Hij betwijfelt echter of de club dezelfde intentie heeft.

"Ik ben nog niet klaar hier, ik heb het naar mijn zin, ik wil volgend jaar kampioen worden. Maar ik heb nu twee keer een aanbieding gehad die - met alle respect - niet was wat ik had gehoopt", zegt Kökcü tegen VI.

"En nu is het stil. Ik weet niet of het bewust is, maar het voelt soms alsof de club tijdrekt om me straks alsnog te verkopen. Dat er dan geen weg terug meer is. Het voelt een beetje ongemakkelijk. Wil Feyenoord wel dat ik blijf?"

De negentienjarige Kökcü ligt nog tot medio 2023 vast in De Kuip, wat betekent dat Feyenoord een flink bedrag voor hem kan vragen. In de afgelopen maanden schreven (internationale) media over belangstelling van Arsenal, Sevilla en zelfs FC Barcelona.

"Ik weet het, clubs hebben het moeilijk, Feyenoord ook. Maar in principe lever ik de club straks geld op, als alles goed blijft gaan", aldus Kökcü, die eind 2018 zijn Eredivisie-debuut maakte en afgelopen seizoen overwegend basisspeler was.

"En ik hoef echt niet de best betaalde speler hier te worden, bij lange na niet zelfs. Geef me gewoon het gevoel dat ik in álle opzichten écht een basisspeler ben."