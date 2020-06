De UEFA is van plan om het Champions League-seizoen in augustus af te ronden met een toernooi van twaalf dagen in Lissabon, zo melden verschillende buitenlandse media maandagavond.

Dat plan zal woensdag besproken worden tijdens de vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA, dat normaal gesproken groen licht geeft. De Europese voetbalbond wil bij Reuters niet reageren op het uitgelekte voorstel.

Voor dat toernooi moeten eerst nog de vier returns in de achtste finales worden afgewerkt. Het gaat om Juventus-Olympique Lyon, Manchester City-Real Madrid, FC Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea. RB Leipzig, Atlético Madrid, Atalanta en Paris Saint-Germain zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

Na de resterende returns in de achtste finales wordt het Champions League-seizoen van 12 tot en met 23 augustus in Lissabon afgemaakt. De kwartfinales (12-15 augustus) en de halve finales (18-19 augustus) worden volgens het format over één wedstrijd beslist. De finale staat 23 augustus op het programma.

'Europa League wordt in Duitsland afgemaakt'

De wedstrijden worden waarschijnlijk gespeeld in de stadions van Benfica en Sporting CP. Hoewel het toernooi in Lissabon pas in augustus op het programma staat, is de kans groot dat er geen publiek welkom is.

Het Champions League-seizoen ligt al sinds maart stil vanwege de coronacrisis. Vanwege het gebrek aan ruimte op de kalender is de UEFA genoodzaakt om voor een alternatief format te kiezen om het miljoenenbal voor het nieuwe seizoen af te kunnen maken.

De Europa League zal naar verluidt op een vergelijkbare manier worden afgerond, maar dan met een toernooi in Duitsland. In de Europa League moeten alle returns in de achtste finales nog worden gespeeld, terwijl bij de tweeluiken Sevilla-AS Roma en Internazionale-Getafe beide duels nog ingehaald moeten worden.