Bayern München is dinsdag bij een zege op bezoek bij Werder Bremen verzekerd van de achtste titel op rij in de Bundesliga. 'Der Rekordmeister' zat een half jaar geleden nog in een stevige sportieve crisis, maar is sindsdien weer ouderwets dominant in Duitsland.

Het is een tafereel dat je eigenlijk nooit ziet bij Bayern. De spelers lopen begin november na de beschamende 5-1-nederlaag tegen Eintracht Frankfurt richting het uitvak. Een enkeling gaat na de grootste verliespartij in tien jaar met boze supporters het gesprek aan. Ze keren uiteindelijk onder gefluit en wegwerpgebaren terug in de kleedkamer.

Het tekende de onrust die al ruim een jaar lang heerste bij Bayern. De directie besloot na de afgang tegen Frankfurt in te grijpen en trainer Niko Kovac te ontslaan. De Kroatische voormalige topverdediger van de club moest het elftal in de zomer van 2018 een verjongingskuur laten ondergaan, maar slaagde er nooit in er een geheel van te maken.

"Bayern begon het seizoen nog wel zeer goed, maar al snel kwam de klad erin. Het liep gewoon niet tussen Kovac en een aantal bepalende spelers. Dan heb je als trainer een probleem", zegt Erik Meijer, die in het verleden speelde bij onder meer Bayer Leverkusen en Hamburger SV en tegenwoordig analist is op de Duitse televisie.

David Alaba geeft boze supporters tekst en uitleg na de pijnlijke 5-1-nederlaag van Bayern München tegen Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

'Flick heeft wel wat geluk gehad'

Kovac werd opgevolgd door zijn assistent Hans-Dieter Flick. De Duitser deed dat eerst op interimbasis, maar kreeg in april een vaste aanstelling. Het bleek een gouden zet. Onder Flick won Bayern met aanvallend en attractief voetbal 18 van de 21 competitiewedstrijden en plaatste de ploeg zich ook voor de finale van de DFB-Pokal.

"Flick heeft wel wat geluk gehad. Hij moest door blessures wat veranderen en daardoor verhuisde David Alaba naar het centrum van de verdediging en werd Alphonso Davies linksback. Dat gaf de hele ploeg schwung. Het is ook een goede zet geweest om Joshua Kimmich op het middenveld te zetten en Thomas Müller weer in de basis", aldus Meijer, die in Nederland voor PSV en MVV speelde en in 1993 eenmaal uitkwam voor Oranje.

"Maar er is niet zo'n groot verschil tussen Flick en Kovac. De manier van spelen is ongeveer hetzelfde. Flick rouleert wel heel weinig. Daardoor krijgen de spelers automatismen en vertrouwen. Ze stralen nu een enorme drive uit en blijven op jacht gaan naar doelpunten. Dat maakt het ook zo leuk om naar Bayern te kijken."

Hans-Dieter Flick kreeg in april een vaste aanstelling bij Bayern München. (Foto: Pro Shots)

'Bayern ook favoriet in Champions League'

Bayern is dus naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de meerdere van Borussia Dortmund en RB Leipzig, die al jaren tevergeefs Bayerns hegemonie proberen te doorbreken in de Bundesliga. De laatste keer dat Bayern naast de titel greep, is alweer acht jaar geleden, toen Dortmund verrassend de beste was.

"Bayern heeft winnen meer in de genen dan Dortmund en Leipzig. Bayern is het gewend om opgejaagd te worden, de andere ploegen moeten dat nog leren. Bij Dortmund en Leipzig spelen enorm veel talenten, maar daardoor komen ze ook wat ervaring tekort. Bayern beschikt over een ideale mix en is een geoliede machine", vertelt Meijer.

"Ze zijn ook een van de grote favorieten voor het winnen van de Champions League. Ze hebben straks drie of vier weken om zich op te laden voor dat toernooi, terwijl de clubs uit Engeland, Spanje en Italië de komende tijd nog volop bezig zijn met de competitie. Het zou zomaar kunnen dat die tegen die tijd opgebrand zijn."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga