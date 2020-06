Sevilla is er maandagavond ondanks een doelpunt van Luuk de Jong niet in geslaagd om Levante te verslaan in La Liga. De ploeg van Julen Lopetegui gaf in de slotfase een 1-0-voorsprong uit handen: 1-1.

De Jong, die aan de aftrap stond bij Sevilla en 73 minuten meedeed, kwam vlak na rust tot scoren. De spits tikte van dichtbij binnen na een voorzet op maat van Munir El Haddadi, die op zijn beurt op schitterende wijze werd bediend door Diego Carlos.

Sevilla wist die nipte voorsprong lange tijd vast te houden, maar Levante werd in de slotfase steeds gevaarlijker en dat leidde in de 87e minuut tot de gelijkmaker. Carlos werkte de bal ongelukkig in eigen doel na een voorzet vanaf de zijkant, waardoor De Jong zich geen matchwinner meer kon noemen.

De voormalige PSV'er scoorde wel voor het eerst sinds 7 maart, toen hij doel trof in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (2-2). Dat was tevens de laatste wedstrijd van Sevilla voor de coronacrisis, die ervoor zorgde dat er tot vorige week niet werd gevoetbald in Spanje.

Door zijn doelpunt tegen Levante staat De Jong nu op zes competitietreffers dit seizoen. De 24-voudig international was vorige week bij de hervatting van het seizoen tegen Real Betis (2-0-winst) al belangrijk met een assist.

Sevilla blijft ondanks het puntenverlies op de derde plek staan. De ploeg van trainer Lopetegui heeft nu 51 punten, vier meer dan nummer vier Real Sociedad en vijf meer dan nummer vijf Getafe. De bovenste vier ploegen in La Liga plaatsen zich voor de Champions League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga